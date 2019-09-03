Названа лучшая спортсменка августа в Украине

Новости спорта:Дарья Белодед признана лучшей спортсменкой августа в Украине.

Дзюдоистка Дарья Белодед признана лучшей спортсменкой августа в Украине, передает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Ее родители и по совместительству наставники Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед названы лучшими тренерами прошедшего месяца.

В конце августа Дарья Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо в весовой категории до 48 килограмм. Это уже второе золото мирового первенства для украинской спортсменки — она была сильнейшей на чемпионате мира и в 2018 году.

Таким образом, 18-летняя Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

В прошлом году Дарья была признана лучшей дзюдоисткой мира в весовой категории до 48 килограмм по версии международной федерации дзюдо, а в июне выиграла золото Европейских игр в Минске.