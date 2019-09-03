Все ради победы: двух легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины

Новости спорта:Китайских легкоатлеток заподозрили в употреблении допинга.

Двух китайских легкоатлеток, ставших призёрами женской эстафеты 4х400 м на национальных соревнованиях, из-за внешности заподозрили в том, что они — мужчины. Речь о Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, которые также завоевали золото и серебро чемпионата Китая по лёгкой атлетике в беге на 400 м, сообщает Inquirer.

Фотография эстафетной команды привлекла внимание читателей, когда государственная газета People's Daily разместила её в "Фейсбук". Также в сети появилось видео интервью Ляо Мэньсью, в котором её голос совсем не напоминает женский.

Is not only Liao Mengxue and Tong Zenghuan at the women’s 4×400 relay championship in China.

I think Yang is also male, he has a male face, a male waist and as his 2 mates needs to wear underwear to hold his testicles and penis. pic.twitter.com/mHxzzvRi06 — Beatriz (@BeaGonzo) 2019(e)ko irailaren 1(a)

Пользователи соцсетей в комментариях сошлись во мнении, что по всем внешним признакам либо эти спортсменки мужчины, либо принимают мужской гормон тестостерон и другие препараты, что, как известно, запрещено правилами. При этом Ассоциация лёгкой атлетики Китая официально подтвердила их принадлежность спортсменок к женскому полу.