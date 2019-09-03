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Два украинских хоккеиста перешли в чемпионат Румынии

Два украинских хоккеиста перешли в чемпионат Румынии
15:33 Сегодня Телеграф Сайт УХЛ

Новости спорта:Дмитрий Нименко и Андрей Денискин пополнили состав Стяуа.

Как сообщает сайт хоккейного клуба Стяуа, выступающего в чемпионате Румынии, контракт с клубом подписали украинские нападающие Андрей Денискин и Дмитрий Нименко.

Дмитрий Нименко начал игровую карьеру в составе Гомеля, а в 20 лет вернулся в киевский Сокол, за который выступал в чемпионатах Беларуси, Украины, Высшей хоккейной лиги. После сезона 2010/11, проведенного в Казахстане, вернулся в Украину и трижды подряд стал чемпионом страны – с Донбассом (дважды) и с киевским Компаньоном. Также в 2016-2017 гг. форвард выступал в УХЛ в Кривбассе и Донбассе, выиграл золотые медали первенства.

В 2014 году Нименко уехал в Румынию в Дунарю, после чего также выступал в Прогыме, а прошлый сезон провёл в «Стяуа». Всего в 104 матчах в румынском чемпионате нападающий набрал 169 (70+99) очков. Статистика Нименко в чемпионатах Украины – 171 игра, 98 (37+61) очков.

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Нападающий регулярно привлекается в национальную сборную Украины, сыграл 39 матчей на чемпионатах мира в первом дивизионе.

Андрей Денискин последние два сезона провёл в Донбассе, набрав 51 (24+27) очко в 73 матчах. Ранее форвард выступал в юниорских лигах Северной Америки, а сезон 2017/18 начал в NAHL – второй по уровню лиг США для юниоров. В сезоне 2015/16 Денискин играл в Белом Барсе, став в 17 лет лучшим бомбардиром команды.

 

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ХК Донбасс, ХК Сокол, Дмитрий Нименко, УХЛ, Андрей Денискин.
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