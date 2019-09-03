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Украинский боец ММА: Я не друг Хабиба, но хочу увидеть его победу в бою с Порье

Украинский боец ММА: Я не друг Хабиба, но хочу увидеть его победу в бою с Порье
23:47 Вт, 3 Сентябрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ярослав Амосов рассказал, что не хотел помогать Дастину Порье в подготовке к бою с Нурмагомедовым.

Украинский боец ММА Ярослав Амосов, тренировавшийся в зале АТТ во Флориде с американцем Дастином Порье, сообщил, не помогал временному чемпиону UFC во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Приехал парень один темнокожий, Сидни Аутлоу. Он приехал помогать Порье по борьбе. А у меня была первая тренировка. Я пошёл просто потолкаться и не рассчитывал сильно бороться. Так получилось, что он с Порье отработал и пришёл со мной потолкаться.

Он рассчитывал, что будет всё легко и просто. В ногу нырнул, прошёл в ногу. Посадить не смог, а я начал его выигрывать. Он меня потом спрашивал по-английски: "Ты кто такой? Ты круто борешься".

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Я не особо горел желанием помогать Порье. Не могу сказать, что я друг Хабиба, но я его знаю, и мне хотелось бы увидеть его победу. Я не хотел бы участвовать в подготовке Порье. На тренировках с ним не пересекались, только здоровались», — заявил Амосов.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье, Ярослав Амосов.
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