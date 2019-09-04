Фергюсон спрогнозировал победителя боя Нурмагомедов - Порье

Новости спорта:Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Дастина Порье.

Один из претендентов на чемпионский бой в легком весе UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Дастина Порье

«Надеюсь, что Дастин повалит его на спину и задаст Хабибу хорошую трепку, чтобы мы с ним устроили американскую битву. Королевскую битву.

Как я уже говорил, если будут шаги навстречу относительно меня и Хабиба, я готов драться с ним в декабре. Порье? Он – американец, он из американской топ-команды, из зала, где я в свое время хотел быть, но у меня не было возможности. Там обитают чемпионы», – сказал Фергюсон.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.