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Фергюсон спрогнозировал победителя боя Нурмагомедов - Порье

Фергюсон спрогнозировал победителя боя Нурмагомедов - Порье
11:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Дастина Порье.

Один из претендентов на чемпионский бой в легком весе UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Дастина Порье

«Надеюсь, что Дастин повалит его на спину и задаст Хабибу хорошую трепку, чтобы мы с ним устроили американскую битву. Королевскую битву.

Как я уже говорил, если будут шаги навстречу относительно меня и Хабиба, я готов драться с ним в декабре. Порье? Он – американец, он из американской топ-команды, из зала, где я в свое время хотел быть, но у меня не было возможности. Там обитают чемпионы», – сказал Фергюсон.

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Напомним, что поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
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