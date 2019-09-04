Фергюсон: Макгрегор ведет себя, как моя бывшая девушка

Новости спорта:"Эль Кукуй" считает, что должен встретиться в октагоне с победителем боя Хабиб - Порье.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон заявил, что не собирается проводить бой с ирландцем Конором Макгрегором, который ранее рассматривал Тони в качестве своего следующего соперника.

"Эль Кукуй" ясно дал понять, что планирует встретиться в октагоне с победителем поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, поскольку именно он является следующим в очереди на титульный бой.

"Я должен драться за право сразиться за титул. Победитель боя Нурмагомедов - Порье должен стать моим соперником.

Макгрегор же ведет себя как бывшая девушка, с которой встречался. Я уже перестал думать о нем. Теперь он упоминает мое имя? Оставьте это.

Я думаю, что он может подраться с проигравшим боя Нурмагомедов - Порье. Если мы хотим действовать в соответствии с рейтингом, то нужно поступать именно так", - приводит слова Фергюсона ESPN.

Напомним, Дастин Порье встретится в поединке с Хабибом Нурмагомедовым 7 сентябре в Абу-Даби, в