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Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона

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Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
16:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Норвежский биатлонист Халвард Ханеволд чуть-чуть не дожил до 50 лет.

Легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд скончался в возрасте 49 лет.

Причины смерти еще уточняются. Смерть спортсмена наступила 3 сентября утром в его доме в Боргене. Бывшего биатлониста нашли без признаков жизни в его доме. До своего 50-летия Ханеволд не дожил три месяца. У него остались жена и двое детей.

За два дня до смерти он комментировал фестиваль Мартена Фуркада во Франции.

Биатлонист за свою карьеру трижды выиграл Олимпиаду - Нагано-1998, Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувер-2010.

Он был известен своим необычным лыжным ходом, за что его часто называли "крабом".

Кроме того, на Играх норвежец дважды становился вторым и один раз завоевал бронзу. Также Ханеволд является участником 16 чемпионатов мира. Пять раз он становился чемпионом мирового первенства. Всего на счету покойного спортсмена 17 медалей на чемпионатах мира - 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые.

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году, после чего был экспертом на телеканале NRK.

В феврале 2019-го участвовал в "Гонке легенд биатлона" в Раубичах.

Это тяжелая утрата для норвежского и мирового биатлона.

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Биатлон, Норвегия, Новости спорта, Новости биатлона, Халвард Ханеволд.
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