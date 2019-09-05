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Валидольная победа Мотора: победный мяч команда забросила с сиреной

Валидольная победа Мотора: победный мяч команда забросила с сиреной
08:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Мотор

Новости спорта:Чемпион Украины вырвал победу в матче с «Татраном» на последних секундах.

В стартовом матче гандбольной СЕХА-Лиги запорожский «Мотор» победил на выезде словацкий клуб «Татран» 25:24.

Первый тайм в словацком Прешове выиграли гости 12:11. Во второй половине матча «Мотор» почти все время догонял и вырвал победу на последних секундах поединка - 25:24.

Кроме «Татрана», «Мотор» сыграет в группе с северомакедонским «Вардаром», хорватским «Нексе», сербской «Войводиной» и командой Пекинского спортивного университета.

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В следующем матче СЕХА-Лиги «Мотор» 7 сентября дома примет «Вардар».

Напомним, в матче за Суперкубок Украины «Мотор» обыграл запорожский ЗТР 29:21.

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Гандбол, ГК Мотор, Новости спорта, СЕХА-Лига, Татран.
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