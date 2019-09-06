Сегодня утром сборная Украины по футзалу U-19 отправилась в Латвию на Евро-2019, сообщает официальный сайт Ассоциации футзала Украины.
Главный тренер сборной Украины Виталий Одегов включил в официальную заявку 14 игроков, исключив из предварительного списка вратаря Дмитрия Щипчика.
Стартовый матч на турнире Украина проведет в воскресенье, 8 августа. Противостоять желто-синим будут Нидерланды. Также в одной группе с подопечными Одегова находятся Нидерланды и Хорватия.
Юниорский чемпионат Европы по футзалу пройдет с 8 по 14 сентября в Латвии.