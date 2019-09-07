Скачать
Суббота, 07.09.2019
Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков

Украинки остановились в шаге от медали чемпионата Европы по настольному теннису

Украинки остановились в шаге от медали чемпионата Европы по настольному теннису
11:44 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:В матче лидеров команд Украины и Венгрии Песоцкая уступила Поте.

Женская сборная Украины по настольному теннису не пробилась в полуфинал командного чемпионата Европы по настольному теннису, проиграв сборной Венгрии – 2:3.

По сути кульминационным был первый же матч – между Маргаритой Песоцкой и Георгиной Потой. У украинки было 5 матчболов в пятой партии, но венгерка их все отыграла, и в итоге именно она праздновала победу.

Напомним, что в мае именно Пота не позволила Песоцкой выиграть первый в карьере украинки турнир Протура, обыграв ее в финале Slovenia Open. И тогда тоже у Маргариты были матчболы. А затем Пота обыграла украинку еще и в командном турнире на 2-х Европейских играх, когда сборные Украины и Венгрии встретились в четвертьфинале.

Уайт рассказал о будущем Фергюсона

После поражения Песоцкой и Анны Гапоновой Украина проигрывала 0:2. Правда, затем та же Песоцкая, а также Татьяна Биленко выиграли свои матчи. Но в решающем поединке Гапонова довольно легко уступила Поте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Европы, Настольный теннис, ЧЕ-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
02 Молодой украинский форвард сделал дубль в первой игре за новый клуб
03 "Шахтер любит все усложнять": Исмаили - о возможном уходе
04 Украина проиграла Португалии во втором туре Суперфинала Евролиги
05 Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь