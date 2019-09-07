Украинки остановились в шаге от медали чемпионата Европы по настольному теннису

Новости спорта:В матче лидеров команд Украины и Венгрии Песоцкая уступила Поте.

Женская сборная Украины по настольному теннису не пробилась в полуфинал командного чемпионата Европы по настольному теннису, проиграв сборной Венгрии – 2:3.

По сути кульминационным был первый же матч – между Маргаритой Песоцкой и Георгиной Потой. У украинки было 5 матчболов в пятой партии, но венгерка их все отыграла, и в итоге именно она праздновала победу.

Напомним, что в мае именно Пота не позволила Песоцкой выиграть первый в карьере украинки турнир Протура, обыграв ее в финале Slovenia Open. И тогда тоже у Маргариты были матчболы. А затем Пота обыграла украинку еще и в командном турнире на 2-х Европейских играх, когда сборные Украины и Венгрии встретились в четвертьфинале.

После поражения Песоцкой и Анны Гапоновой Украина проигрывала 0:2. Правда, затем та же Песоцкая, а также Татьяна Биленко выиграли свои матчи. Но в решающем поединке Гапонова довольно легко уступила Поте.