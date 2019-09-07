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Украинский хоккеист продолжит карьеру в США

Украинский хоккеист продолжит карьеру в США
17:48 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: УХЛ

Новости спорта:Спрингфилд Пикс продлил контракт с 16-летним украинцем Андреем Евтуховым.

Как сообщает официальный сайт франшизы Спрингфилд Пикс, в следующем сезоне за команду продолжит играть украинский защитник Андрей Евтухов.

16-летний хоккеист выступает в Спрингфилде за команду U-16, за которую в прошлом сезоне провел 31 матч, забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач.

Спрингфилд Пикс выступают в USPHL — американской лиге, в которую суммарно входит 61 организация.

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Официальный сайт Украинской хоккейной лиги отмечает, что сезоном ранее воспитанник киевской Льдинки стал самым результативным защитником в чемпионате Украины U-16 (17 голов в 22 матчах).

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Новости хоккея, ФХУ, УХЛ, Андрей Евтухов.
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