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Сборная Сербии выборола золото ЧЕ-2019 по волейболу, обыграв Турцию в финале (Фото, Видео)

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Сборная Сербии выборола золото ЧЕ-2019 по волейболу, обыграв Турцию в финале (Фото, Видео)
08:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Женская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу.

Женская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу, победив в финальном матче Турцию со счетом 3:2.

Проиграв в первом сете, сербки затем одержали победу в двух партиях подряд. Четвертый сет остался за турчанками, поэтому судьба чемпионства решалась на тай-брейке, в котором балканская сборная выиграла с минимальным перевесом (15:13).

Таким образом, Сербия стала чемпионом Европы второй раз кряду, а всего это уже третий титул в истории для балканской команды.

Обзор матча:

В матче за третье место Италия всухую победила Польшу (3:0).

Чемпионат Европы-2019. Женщины. Финал

Сербия — Турция 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13)

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Волейбол, Сборная Турции, Сборная Сербии, Новости волейбола.
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