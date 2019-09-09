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ХК Донбасс завоевал золото Donbass Open Cup-2019 (Фото, Видео)

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ХК Донбасс завоевал золото Donbass Open Cup-2019 (Фото, Видео)
09:16 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: ХК Донбасс

Новости спорта:В Дружковке завершился предсезонный турнир Donbass Open Cup-2019.

«Донбасс» обыграл «Краковию» со счетом 4:1 в заключительном матче Donbass Open Cup-2019 и стал победителем турнира.

В первом периоде дончане вынуждены были сдержать стартовый натиск поляков, после чего сами перешли в наступление. Во второй части первого игрового отрезка «Донбасс» отличился сразу дважды – голы на свой счет записали Евгений Белухин и Виктор Захаров.

Сразу после перерыва Александр Костиков сделал преимущество чемпионов Украины еще более уверенным.

В заключительном периоде состоялась яркая драка между Владимиром Романенко и Бартоломеем Бухавски, которая, впрочем, не выявила победителя – оба игрока устояли на ногах.

Отбыв свой штраф, Бухавски отличился голом и вернул интригу в противостояние, но заключительный аккорд был все же за «Донбассом» – Филипп Пангелов-Юлдашев поразил уже пустые ворота поляков, которые пошли на риск на последних минутах и сняли голкипера.

Обзор матча:

«Донбасс» выиграл все три матча Donbass Open Cup-2019 и в пятый раз в истории стал чемпионом турнира, вернув себе это звание. «Краковия» финишировала на втором месте, «Кременчуг», который в последнем туре одолел «Земгале», завоевал бронзу.

Лучшим вратарем турнира был признан страж ворот «Донбасса» Степан Горячевских, который за два матча пропустил только одну шайбу, лучшим защитником стал также представитель донецкого клуба Юрий Сильницкий. Лучшим нападающем Donbass Open Cup-2019 признали Бартоломея Бухавски из «Краковии», а самым результативным форвардом соревнований стал Дмитрий Орлов из «Кременчуга».

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