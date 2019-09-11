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Порье нацелился на реванш с Макгрегором

Порье нацелился на реванш с Макгрегором
08:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Дастин намерен поквитаться с ирландцем за поражение в 2014 году.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье назвал имя соперника, с которым он хотел бы выйти в октагон. Американец заявил, что реванш против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора имеет наибольший смысл.

"Думаю, что второй бой между мной и Конором сейчас имеет наибольший смысл", - написал Порье в своем Twitter.

Отметим, что Дастин Порье проиграл Конору Макгрегору в 2014 году на UFC 178. Тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.

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Примечательно, что сам Макгрегор все еще намерен провести реванш против Хабиба Нурмагомедова и готов это сделать в Москве. Россиянин же назвал Фергюсона своим следующим соперником, а не скандального ирландца.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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