Почти 1000 км по Днепру: Романишин закончил рекордный заплыв (Видео)

Новости спорта:Украинский пловец Михаил Романишин преодолел Днепр брасом почти 1000 км за 37 дней.

В Херсоне зафиксировали новый Рекорд Украины – пловец Михаил Романишин 10 сентября завершил проект, который начался 5 августа в селе Страхолесье Киевской области на границе с Беларусью, преодолев вплавь свыше 900 километров по Днепру.

Финишировал Михаил Романишин на Набережной Херсона, его встречали жена и сыновья, а также херсонцы и николаевцы, приехавшие поддержать земляка.

"В Национальный реестр рекордов Украины номинируется рекорд, которого еще в Украине не было. Я хочу сказать, что рекорды на выносливость являются наиболее сложными. И каждый день мы следили за тем, как происходит установка этого, не побоюсь сказать, подвига. Сколько было недоверия – сможет или не сможет установить такой рекорд, который происходит на максимуме возможностей человеческого духа. Я хочу сказать, что мы изучили всю доказательную базу... на протяжении всего времени, с 5 августа, когда стартовал наш рекордсмен, и сегодня эта показательная база дает нам право объявить: Национальный рекорд Украины – самый длинный заплыв в открытой воде – Михаил Романишин", - отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Как рассказала Ветрова, сейчас есть данные, сколько проплыл Романишин, по состоянию на 9 сентября, данные за 10 сентября еще будут исследоваться, а окончательные цифры рекорда будут объявлены через неделю на прессконференции – расстояние, скорость движения, средняя скорость движения, сколько времени он пробыл в воде.

Пока неофициально, во время церемонии встречи, представители команды проекта говорили, что спортсмен преодолел 980 км.

"Я представлял, как это будет трудно, но не думал, что это будет очень трудно. После первого переплывание Киевского моря у Михаила поднялась температура 38,5, проект был под угрозой... Это и загрязненная, холодная вода, нагрузки. На следующий день температура спала, мы сделали выходной день и вперед – дальше, там уже адаптировались. Он, конечно, герой, я поражен. У него два трекера на всякий случай, которые фиксируют по GPS полностью километраж - где он останавливается, откуда начинает, все это передается и фиксируется рекорд Украины четко за этими трекерами", - говорит тренер Романишина, преподаватель кафедры олимпийского и профессионального спорта Черноморского университета имени Петра Могилы, заслуженный тренер Украины Карен Абрамов.

Как рассказал журналистам тренер, спортсмен во время проекта питался с учетом того, что тратил много энергии – все как у людей, но больше. На завтрак - овсянка, сухофрукты, мед.

План корректировали во время прохождения участков, ведь предусмотреть все было невозможно. Плыл Романишин, говорит тренер, в основном, свободным стилем, иногда на спине.

По словам Абрамова, для того, чтобы реализовать такой проект необходимо иметь характер. Есть много хороших спортсменов, которые могли бы физически преодолеть такой путь, но они не пойдут на такое. "Думают: а зачем это нам надо, это трудно. Второе – адаптация организма происходит в течение проекта, потому что если бы мы не тренировались в "тепличных" условиях – бассейны, водоемы, нельзя всего предусмотреть, это холодная вода, это шторм, плавание против течения. Спортсмен адаптирует свою технику под такие условия. Это большой опыт и для него, и для меня", - сказал тренер.

В среднем ежесуточно спортсмен преодолевал 28-30 километров, плыл днем, потом восстанавливался.

Самыми сложными и в самом деле были первые дни, рассказывает после финиша в Херсоне Михаил Романишин.

Говорит, что пошел на такой проект, потому что это его детская мечта. Следующий этап проекта – переплыть Черное море, поэтому Днепр – это только начало.

"Четыре года мы готовились, была разработана авторская методика, плыли без вреда для здоровья, медленно. Три года прислушивался к своему физическому состоянию и понимал, что не готов, в этом году все "срослось". Днепр проплыли - двигаемся дальше", - делится рекордсмен.

По его словам, приятно поразили люди, с которыми участники проекта общались во время преодоления этапа. Бабушки, которые угощали медом и арбузами, давали приют, когда из-за шторма оказались на другом берегу, тетушка-поэтесса придумала даже гимн заплыва. Как отметил Романишин, это очень ценно.

Он убежден, что человеческие возможности на самом деле безграничны, к большой цели нужно идти небольшими шагами и, главное, готовиться и верить, что все получится.

Он также обращает внимание на экологические проблемы Днепра.

"Мне трудно сказать, откуда берется эта "зеленая муть", что плавает на поверхности. Она очень плохо пахнет, у нее эффект такого нефтяного пятна, под него не проникает солнечный свет, там холодно. Все говорят - красное обгоревшее лицо – нет, это раздражение от той зелени, в которой мы плавали в Запорожье. Каховское водохранилище наиболее чистое визуально, в Запорожье водичка радовала, я хотя бы себя успокаивал, что она чистая. Этап из Канева до города Днепр – это беда, болото", - рассказывает спортсмен.

Он также говорит, что хотел бы привлечь внимание украинцев к тому, что необходимо заниматься спортом, учить детей плавать. Его поразило, когда он услышал, что в сельской школе возле Кременчуга учитель физкультуры не умеет плавать. По его мнению, детей надо учить плавать с момента, когда заживет пуповина. Его два сына в воде с 2 месяцев, с 6 месяцев они в бассейне. Сам он плавает с 6 лет, выступал за сборную Николаевской области, работал персональным тренером по плаванию, играл в команде по водному поло в высшей лиге, кандидат в мастера спорта, занимался офицерским триборством.

Говорит, что не экстремал и выступает за здоровое плавание.

"Надеюсь, что мы привлечем внимание молодежи к занятиям спортом, минимум гаджетов – побольше свежего воздуха", - отметил организатор проекта Максим Уракин. А еще, уверяет, что команда проекта вместе с экологами будет лоббировать законы, способствующие улучшению экологического состояния Днепра.

Относительно планов, то следующим летом, как предполагают участники проекта, команда преодолеет Черное море. Сейчас изучают, каким именно будет маршрут – из Стамбула в Одессу или наоборот (с учетом течения). Не исключают, как прозвучало во время церемонии встречи, что маршрут начнется или закончится в Херсоне.

Напомним, мастер спорта Михаил Романишин намерен установить рекорд, проплыв за месяц украинский участок Днепра от границы Беларуси до Черного моря.