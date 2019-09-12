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Zeus назвал причины ухода из Na`Vi и завершения карьеры

Zeus назвал причины ухода из Na`Vi и завершения карьеры
08:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Легендарный киберспортмен признался, что потерял мотивацию.

Капитан украинского коллектива Natus Vincere по CS:GO Даниил Zeus Тесленко рассказал, почему после провального Starladder Berlin Major он решил завершить карьеру в профессиональном киберспорте и посвятить себя другой деятельности.

"Когда сейчас я сажусь на сцене, я чувствую какую-то потерянность как игрок. Я не даю 100%-го расклада в игре. Я координирую, направляю команду, веду ее за собой, поддерживаю, ору, я настраиваю пацанов, но 100%-й уверенности, энергетики - ее нет. Я это почувствовал на мейджоре, как никогда", - сказал Zeus.

Отметим, что карьера Zeus в CS:GO длилась около 20-ти лет. Украинец выступал за такие коллективы, как Na`Vi и Gambit и является победителем мейджора.

Ранее сообщалось, что Guardian может вернуться в Natus Vincere, тем самым заменив Zeus.

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Киберспорт, Новости киберспорта, CS:GO, Даниил Zeus Тесленко.
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