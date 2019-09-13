Завтра стартует 28-й чемпионат Украины по хоккею (Фото)

Новости спорта:Первый матч в новом сезоне УХЛ будет сыгран уже 14 сентября.

В Киеве состоялась презентация четвёртого сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

11 сентября в ChampionHallxParimatch состоялась пресс-конференция, посвящённая началу четвёртого сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В ходе мероприятия спикеры рассказали о формате проведения турнира, будущих мероприятиях и популяризации хоккея в Украине.

Генеральный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов рассказал о договорённостях с Федерацией хоккея Украины и отметил важность поддержки со стороны социально-ответственного бизнеса:

– Недавно мы достигли договорённости с Федерацией хоккея Украины, и права на проведение чемпионата Украины по хоккею переданы нам на 3 года. Это значит, что следующие 3 сезона также будут организованы Украинской хоккейной лигой.

5 команд из 6 являются частными, а значит не дотируются из государственного или местного бюджетов. И это при том, что хоккей является одним из самых дорогих командных видов спорта для родителей, детей и руководителей команд.Хочется выразить особую благодарность тем людям и компаниям, которые поддерживают спорт в Украине. В первую очередь, я говорю о торговой марке «Parimatch», которая является нашим титульным спонсором. Наши отношения являются дружескими, и я очень рад объявить о переподписании контракта на следующий сезон.

Представитель ТМ «Parimatch» Вадим Мисюра отметил прогресс украинского хоккея:

– Уже четвёртый год подряд мы будем партнёрами Украинской хоккей лиги, и нам приятно следить за прогрессом украинского хоккея. Это не просто контракт с маркетинговыми проявлениями. Это действительно системная поддержка украинского спорта с интересными проектами «Лучший игрок месяца» и «Тренировка со звездой». Мы уверены, что следующий сезон станет ещё более интересным и насыщенным.

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага представил итоговый отчёт сезона 2018/19, и анонсировал новые проекты Лиги, среди которых: «Матч всех звёзд УХЛ», УХЛ BusinessHub для неформального общения представителей СМИ, бизнеса и культуры, создание новой коммуникационной платформы для общения с журналистами.

Также в планах Лиги на ближайшие два года значится проведение «Зимней классики» – хоккейного матча под открытым небом на футбольном стадионе.