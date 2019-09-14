Украинский экс-игрок НХЛ: На первую зарплату купил золотые часы

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины по хоккею, а ныне генеральный менеджер УХЛ, рассказал о своем пребывании в США в начале карьеры.

Экс-капитан Донбасса и сборной Украины по хоккею Сергей Варламов поделился своими воспоминаниями от дебюта в Национальной хоккейной лиги.

— Когда вы приехали в США в 1994 году, насколько ощутимым был контраст между реалиями тогдашней Украины и, по сути, новым миром?

— Все было совершенно по-другому. Не знаешь языка, но для меня трудностей не было, просто переехал в другие условия. Это был интересный период жизни, но самой главной вещью для меня тогда был хоккей, - цитирует Варламова официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

— На что потратили первую зарплату в НХЛ?

— Купил золотые часы и цепочку.

— А какой была ваша первая зарплата?

— Я не помню, если честно. Мне дали подписной бонус 10 тысяч долларов.

— Что можно было купить в США на 1000 долларов в 90-е?

— По ценам там все приблизительно так же, как и сейчас. У них жизнь другая, не такая как у нас, когда ты утром проснулся и не знаешь, что будет. На тысячу долларов можно купить одежду: джинсы, кожаная куртка, пуховик, обувь, продуктов накупить.

— Что чувствует хоккеист, когда выходит на свой первый матч НХЛ?

— Это волнение. Непонятное ощущение в животе, руки немного трясутся, очень большое волнение.