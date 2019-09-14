ЧМ по борьбе: сразу четыре украинца вылетели в первый день соревнований

Новости спорта:Украинский борцы пока что не могут похвастаться успехами на Чемпионате мира, проходящем в Казахстане.

В казахском Нур-Султане проходит чемпионат мира по спортивной борьбе, который продлиться до 22 сентября. На престижном старте Украину представляют 30 спортсменов – по 10 в каждом из видов борьбы: вольной, греко-римской и женской.

Помимо медалей, в Казахстане будут разыграны олимпийские лицензии на Игры в Токио-2020 - для этого в олимпийских категориях нужно попасть в топ-6.

Вашему вниманию результаты выступления украинцев на чемпионате мира:

Греко-римская борьба:

Квалификация

Виктор Петрик (55 кг):

- уступил в 1/8 финала Виталию Кабалоеву (Россия) - 3:6

Александр Грушин (63 кг):

- уступил в 1/8 финала Исломджону Бахрамову (Узбекистан) - 2:5

Максим Евтушенко (72 кг):

- уступил в квалификации Ли Джиену (Южная Корея) - 1:5

Юрий Шкрюба (82 кг):

- победил в квалификации Игоря Петришина (Израиль) - 6:5

- уступил в 1/8 финала Рафику Гусейнову (Азербайджан) - 0:7

Гусейнов вышел в полуфинал, поэтому Шкрюба может попасть в утешительный турнир