ЧМ по борьбе: сразу четыре украинца вылетели в первый день соревнований

В казахском Нур-Султане проходит чемпионат мира по спортивной борьбе, который продлиться до 22 сентября. На престижном старте Украину представляют 30 спортсменов – по 10 в каждом из видов борьбы: вольной, греко-римской и женской.
Помимо медалей, в Казахстане будут разыграны олимпийские лицензии на Игры в Токио-2020 - для этого в олимпийских категориях нужно попасть в топ-6.
Вашему вниманию результаты выступления украинцев на чемпионате мира:
Греко-римская борьба:
Квалификация
Виктор Петрик (55 кг):
- уступил в 1/8 финала Виталию Кабалоеву (Россия) - 3:6
Александр Грушин (63 кг):
- уступил в 1/8 финала Исломджону Бахрамову (Узбекистан) - 2:5
Максим Евтушенко (72 кг):
- уступил в квалификации Ли Джиену (Южная Корея) - 1:5
Юрий Шкрюба (82 кг):
- победил в квалификации Игоря Петришина (Израиль) - 6:5
- уступил в 1/8 финала Рафику Гусейнову (Азербайджан) - 0:7
Гусейнов вышел в полуфинал, поэтому Шкрюба может попасть в утешительный турнир