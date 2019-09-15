Гэтжи - Серроне. Видео боя

В Ванкувере, на «Роджерс Арена», завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В главном его событии встретились Джастин Гэтжи и экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне. В конце первом раунда Гейджи нокаутировал соперника.
Видео боя Дональд Серроне – Джастин Гейджи:
Основной кард:
Гловер Тейшейра — Никита Крылов — победа Тейшейры раздельным решением судей.
Тодд Даффи — Джефф Хью- — бой признан несостоявшимся.
Тристан Коннелли — Мичел Перейра — победа Коннелли единогласным решением судей.
Юрайя Холл — Антонио Карлос Джуниор — победа Холла раздельным решением судей.
Миша Цыркунов — Джим Крют — победа Цыркунова удушающим приёмом в первом раунде.