Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
Десна сенсационно обыграла Динамо в Киеве (Видео)
Себастьен Ожье - победитель Ралли Турции 2019
Себастьен Ожье - победитель Ралли Турции 2019

Макгрегор намекнул на возвращение в октагон: названа дата

Макгрегор намекнул на возвращение в октагон: названа дата
09:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Конор Макгрегор заинтриговал болельщиков коротким сообщением.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор заинтриговал болельщиков коротким сообщением в «Твиттере», где, как предполагается, обнародовал дату и место своего следующего боя, но ничего к этому не добавил.

«Дублин, 14 декабря», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Серроне дал совет бойцам, как победить Нурмагомедова

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Нурмагомедов победил соперника в четвёртом раунде, применив болевой приём.

После победы Нурмагомедова над американцем Дастином Порье Макгрегор призвал россиянина сразиться в Москве. Однако наиболее вероятным следующим соперником Хабиба считается американец Тони Фергюсон. Что касается Макгрегора, то его может ожидать бой с Джастином Гэтжи, который 14 сентября нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
02 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
03 Форвард сборной Украины: В свое время я хотел выступать за команду Румынии
04 Динамо - Десна: слова Михайличенко после матча
05 Месси начал переговоры с клубом Бекхэма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь