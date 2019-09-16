Легендарный Сен-Пьер назвал лучших бойцов UFC

Новости спорта:Жорж Сен-Пьер рассказал, кого считает лучшими бойцами в американском промоушене.

Бывший обладатель титула чемпиона UFC в полусреднем и среднем дивизионе Жорж Сен-Пьер рассказал, кого считает лучшими бойцами в американском промоушене.

"Хабиб Нурмагомедов точно в списке лучше. Там же Джон Джонс и Генри Сехудо, которого невероятно тяжело кому-то победить.

Если смотреть на то, чего он добился, то стоит признать, что очень многого. Поэтому Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Генри Сехудо.

Также не будем забывать про Аманду Нуньес, ведь он сильнейшая женщина-боец в UFC", - цитирует Жоржа bjpenn.com.