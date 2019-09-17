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Украинец Темиров поборется за бронзу ЧМ по греко-римской борьбе

Украинец Темиров поборется за бронзу ЧМ по греко-римской борьбе
13:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинец Ленур Темиров попробует завоевать еще одну медаль в Нур-Султане.

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров, который выступает в весовой категории до 60 кг, будет сражаться за бронзу чемпионата мира 2019 по борьбе, который проходит в казахстанском Нур-Султане.

Соперником Ленура будет серебряный призер чемпионата мира-2017 Майрамбек Айнагулов из Казахстана. Схватка пройдет во время вечерней сессии, которая начнется в 15:00 по киевскому времени.

В первом раунде Темиров одержал чистую победы на туше над Абденнур Лауни из Алжира, затем в 1/8 финала уверенно победил американца Ильдара Хафизова (8:2). Но в четвертьфиналом Ленур уступил действующему чемпиону мира Сергею Емелина из России (0:10).

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Поскольку россиянин вышел в финал, Темиров продолжил борьбу в утешительном турнире, где победил румына Развана Арнауца (3:2) и теперь поборется за свою вторую бронзовую награду чемпионата мира.

Напомним, 16 сентября украинец Жан Беленюк выиграл финал чемпионата мира 2019 по греко-римской борьбе.

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Греко-римская борьба, Жан Беленюк, Ленур Темиров, Ильдар Хафизов.
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