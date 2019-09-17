Названы лучшие легкоатлеты августа в Украине

Новости спорта:Юлия Левченко и Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлетами Украины в августе.

Прыгуны в высоту Юлия Левченко и Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлетами Украины в августе, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В минувшем месяце Левченко победила на командном чемпионате Европы с результатом 1.97 м и на чемпионате Украины (2.00 м).

Проценко в августе выиграл Бриллиантовую лигу (2.32 м), был вторым на этапе этих соревнований Париже (2.28 м), а также победил на чемпионате Украины (2.23 м).

В голосовании за лучших легкоатлетов месяца принимают участие Совет ФЛАУ, СМИ и болельщики, голоса которых считаются в равных пропорциях.

Напомним, уже в сентября Левченко побила личный рекорд, взяв планку 2.02 м в матчевой встрече Европа – США.