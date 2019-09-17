Украинский боксер сделал вбрасывание в хоккейном матче Кременчуг – Белый Барс

Новости спорта:Украинский боксер сделал символическое вбрасывание в матче «Кременчуг» – «Белый Барс».

Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист сделал символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата УХЛ между «Кременчугом» и «Белым Барсом» (6:0), а после игры поделился своими впечатлениями от посещения хоккея.

Слова боксера приводит официальный сайт «горожан».

- Получилась заряженная и интересная игра. Хоккей вообще чем-то похож на бокс интригой. Не сильно разбираюсь в хоккее, но по эмоциям очень понравилось.

- Сами когда-нибудь играли в самый быстрый игровой вид спорта?

- Раз приезжал именно на этот каток (СК «Айсберг» - автор) покататься на коньках с супругой. Но у меня ничего не получалось, и на этом закончилась моя хоккейная карьера (смеется).

- До этого доводилось бывать на хоккейном матче?

- В живую первый раз смотрел, интересно было. По телевизору иногда смотрю и очень понравился фильм о хоккее с Валерием Харламовым «Легенда 17».

- В хоккее часто происходят «боксерские бои», видели?

- Да, конечно. И в этом матче смотрю у многих хоккеистов есть боксерские профессиональные навыки, неплохо «машут» (улыбается).

- В 1983 году легендарный Мохаммед Али провел два боя с канадским хоккеистом украинского происхождения Дэйвом Семенко, «телохранителем» Уэйна Грецки - один спарринг на ринге и один на льду. На коньках Семенко одолел великого боксера, а вот в ринге Али победил. Если Вам предложат попробовать себя в роли «тафгая», согласитесь?

- Все возможно. Но сейчас у меня в планах выиграть через неделю чемпионат Украины, завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020 – это моя главная цель.

Капитан «Кременчуга» Николай Киселев уверен, что в этом сезоне у команды есть перспектива обыгрывать «Донбасс» и «Днепр».