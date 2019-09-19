Назван состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике

Стал известен окончательны состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе, Катар. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.
Состав сборной Украины:
Мужчины
Сергей Смелик – 200 м
Даниил Даниленко, Алексей Поздняков, Дмитрий Бикулов – смешанная эстафета 4х400 м
Игорь Порозов – марафон
Виктор Шумик, Иван Лосев, Эдуард Забуженко – спортивная ходьба на 20 км
Марьян Закальницкий, Иван Банзерук, Валерий Литянюк – спортивная ходьба на 50 км
Богдан Бондаренко, Андрей Проценко – прыжки в высоту
Сергей Перевозников, Сергей Регеда, Михаил Кохан – метание молота
Женщины
Наталья Прищепа – 800 м
Ольга Ляховая – 800 м, эстафета 4х400
Александра Шафар – марафон
Анна Плотицына –100 м с/б
Анна Рыжикова – 400 м с/б, эстафета 4х400 м
Инна Кашина, Надежда Боровская – спортивная ходьба на 20 км
Кристина Юдкина, Валентина Мирончук, Елена Собчук – спортивная ходьба на 50 км
Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко – прыжки в высоту
Марина Килипко – прыжки с шестом
Марина Бех-Романчук – прыжки в длину
Ольга Саладуха, Анна Красуцкая – тройной прыжок
Ирина Климец, Ирина Новожилова, Алена Шамотина – метание молота
Наталия Семенова – метание диска
Анна Гацко-Федусова – метание копья
Татьяна Мельник, Екатерина Климюк, Анастасия Брызгина, Яна Качур, Иванна Аврамчук – эстафета 4х400 м, смешанная эстафета 4х400 м
Отметим, что на прошлом чемпионате мира – в 2017 году в Лондоне сборная Украины завоевала только одну медаль – серебро Юлии Левченко в прыжках в высоту.