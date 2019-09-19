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Назван состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике

Назван состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике
12:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта:Стал известен окончательны состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике.

Стал известен окончательны состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе, Катар. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Состав сборной Украины:

Мужчины

Сергей Смелик – 200 м

Даниил Даниленко, Алексей Поздняков, Дмитрий Бикулов – смешанная эстафета 4х400 м

Игорь Порозов – марафон

Виктор Шумик, Иван Лосев, Эдуард Забуженко – спортивная ходьба на 20 км

Марьян Закальницкий, Иван Банзерук, Валерий Литянюк – спортивная ходьба на 50 км

Богдан Бондаренко, Андрей Проценко – прыжки в высоту

Сергей Перевозников, Сергей Регеда, Михаил Кохан – метание молота

Женщины

Наталья Прищепа – 800 м

Ольга Ляховая – 800 м, эстафета 4х400

Александра Шафар – марафон

Анна Плотицына –100 м с/б

Анна Рыжикова – 400 м с/б, эстафета 4х400 м

Инна Кашина, Надежда Боровская – спортивная ходьба на 20 км

Кристина Юдкина, Валентина Мирончук, Елена Собчук – спортивная ходьба на 50 км

Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко – прыжки в высоту

Марина Килипко – прыжки с шестом

Марина Бех-Романчук – прыжки в длину

Ольга Саладуха, Анна Красуцкая – тройной прыжок

Ирина Климец, Ирина Новожилова, Алена Шамотина – метание молота

Наталия Семенова – метание диска

Анна Гацко-Федусова – метание копья

Татьяна Мельник, Екатерина Климюк, Анастасия Брызгина, Яна Качур, Иванна Аврамчук – эстафета 4х400 м, смешанная эстафета 4х400 м

Отметим, что на прошлом чемпионате мира – в 2017 году в Лондоне сборная Украины завоевала только одну медаль – серебро Юлии Левченко в прыжках в высоту.

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Легкая атлетика, Наталья Прищепа, Сергей Смелик, Новости легкой атлетики.
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