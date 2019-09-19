Украина - Польша: где и когда смотреть матч ЧЕ-2019 по волейболу

Новости спорта:Сегодня, 19 сентября, на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин завершается групповой этап.

Сегодня, 19 сентября, на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин завершается групповой этап. В группе D в Нидерландах сборная Украины, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, сыграет с лидерами группы волейболистами Польши. Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

Представляем наших соперников. Сборная Польши считается одной из ведущих волейбольных команд планеты. Она дважды подряд выигрывала золотые медали на двух последних чемпионатах мира. В нынешнем году поляки без особых проблем отобрались на Олимпийские игры 2020 года, выиграв все три отборочных матча. В волейбольной Лиге Наций 2019 года сборная Польши завоевала бронзовые медали.

На этом чемпионате Европы в группе D польские волейболисты выиграли все предыдущие четыре матча с соотношением партий 12 - 1.

Трансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале UA.ПЕРШИЙ.