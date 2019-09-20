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Cборная Украины по волейболу уступила чемпионам мира на Евро-2019

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Cборная Украины по волейболу уступила чемпионам мира на Евро-2019
07:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото:cev.eu

Новости спорта:Мужская сборная Украины по волейболу провела пятый поединок на чемпионате Европы-2019.

Мужская сборная Украины по волейболу провела пятый поединок на чемпионате Европы-2019. Украинцы в заключительном туре группового этапа уступили команде Польши.

Команда Угиса Крастиньша не сумела навязать борьбу сопернику, проиграв в трех сетах. Отметим, что Польша выиграла группу D, добыв пять побед в пяти матчах.

Несмотря на это поражение Украина вышла в плей-офф. В 1/8 финала украинцы сыграют против Бельгии, которая заняла второе место в группе B.

Напомним, что в первом туре команда Угиса Крастиньша обыграла Чехию. Это была первая победа Украины на чемпионатах Европы с 1997 года. Во втором же туре украинцы потерпели в трех сетах поражение от Нидерландов, далее был триумф над Черногорией и Эстонией.

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