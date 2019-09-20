Торжественно и ярко: бойцы WWFC провели открытую тренировку в WWFC GYM

Новости спорта:Бойцы лиги WWFC провели открытую тренировку, показали серию мастер-классов по ММА и продемонстрировали свои боевые навыки.

19 сентября накануне турнира WWFC 15 состоялось официальное открытие спортивного клуба WWFC GYM.

WWFC Gym–FightClub нового формата, который работает с направлениями Бокс, ММА, CrossFit. Именно он станет официальной базой подготовки бойцов международной лиги по смешанным боевым искусствам WWFC.

В рамках мероприятия бойцы лиги WWFC провели открытую тренировку, показали серию мастер-классов по ММА и продемонстрировали свои боевые навыки. В открытой тренировке приняли участие бойцы титульных поединков турнира WWFC 15 Сергей Гузев, Светлана Гоцик, Магдалена Сормова, Алена Рассохина и Кирилл Горобец.

«Во всех лучших ММА-промоушенов есть свои спортивные клубы. Теперь такой клуб появился и у WWFC. Это еще одно свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении», - заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Напомним, что уже в эту пятницу в ТРЦ Гулливер состоится официальная церемония взвешивания бойцов турнира WWFC 15.

Полный файткардтурнираWWFC 15:

MainCard

Гжегож Шивы (Польша) - Гузев Сергей (Украина)

Сормова Магдалена (Чехия) - Гоцык Светлана (Украина

Саякбаев Ринат (Кыргызстан) - Горобец Кирилл (Украина)

Элейн Лил (Бразилия) - Рассохина Елена (Украина)

PrelimenaryCard

ФилхоЛуиз (Бразилия) - Асхабов Хасан (Люксембург)

Лима да Силва Елисмар (Бразилия) - Асхабов Хусейн (Люксембург)

КоридзеХвича (Грузия) - ВелиевЭльнур (Украина)

Мамедов Руслан (Азербайджан) - Полищук Алексей (Украина)

Зубенко Андрей (Украина) - Жураковский Анатолий (Украина)

Инсуратсел Александру (Молдова) - Ламака Егор (Украина)

Лазаревич Эдуард (Беларусь) - Лучкив Назар (Украина)

EarlyPrelims

БаркарАндрей (Украина) - Вознюк Дмитрий (Украина)

Сергеев Максим (Украина) - Матяш Артем (Украина)

РустамовБахтияр (Украина) - ЯцкоДмитрий (Украина)

Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября во киевском Дворце спорта.