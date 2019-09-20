Нурмагомедов: Перед боем приходится сбрасывать 15 кг

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов назвал свой "не боевой" вес.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал подробности о сгонке веса бойцами UFC и подчеркнул, что он скидывает 15 кг перед каждым поединком.

"Мой вес в обычные дни? По-разному бывает. В случае травмы вес может превысить 85-87 кг. Если нет травмы, то у меня 84-85 кг. 15 кг приходится скидывать, в день перед боем нужно показать вес в 70,3 кг.

Перед боем с Порье я набрал 8 кг? Обычному человеку это тяжело, практически нереально. Мы при сгонке веса выводим всю воду из организма. Перед боем мы пьём воду и восстанавливаем 8-9 кг. Именно столько я восстановил перед боем с Порье. Основа весогонки одинаковая с диетами — меньше кушать. Я питаюсь пять раз в день маленькими порциями", — рассказал Нурмагомедов в интервью Первому каналу.