Состоялась церемония взвешивания участников WWFC 15 (Фото)

Новости спорта:WWFC 15 состоится 21 сентября в киевском Дворце спорта.

20 сентября в киевском ТРЦ Gulliver состоялась официальная церемония взвешивания участников международного турнира по смешанным единоборствам WWFC 15, который пройдет уже в эту субботу 21 сентября в киевском Дворце спорта.

На турнире WWFC 15 зрители станут свидетелями 14-ти увлекательных противостояний с участием известных мастеров ММА из Украины, Бразилии, Польши, Люксембурга, Чехии, Грузии, Беларуси, Молдовы, Азербайджанаи Кыргызстана, а главными событиями предстоящего праздника спорта станут сразу четыре титульных поединка за звание чемпионов мира по версии WWFC.

Яркие снимки:

Праздничной атмосфере мероприятию придало то, что в этот день свой день рождения праздновала хедлайнер турнира WWFC 15 Светлана Гоцык.

Сегодняшняя именинница в прекрасном настроении:

«Все бойцы «сделали вес» и подошли к своим поединкам в полной боевой готовности. Зрителям стоит ожидать завтра настоящее шоу!», - заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Полный файткардтурнираWWFC 15:

MainCard

Гжегож Шивы (Польша) - Гузев Сергей (Украина)

Сормова Магдалена (Чехия) - Гоцык Светлана (Украина

Саякбаев Ринат (Кыргызстан) - Горобец Кирилл (Украина)

Элейн Лил (Бразилия) - Рассохина Елена (Украина)

PrelimenaryCard

ФилхоЛуиз (Бразилия) - Асхабов Хусейн (Люксембург)

Лима да Силва Елисмар (Бразилия) - Асхабов Хасан (Люксембург)

КоридзеХвича (Грузия) - ВелиевЭльнур (Украина)

Мамедов Руслан (Азербайджан) - Полищук Алексей (Украина)

Зубенко Андрей (Украина) - Жураковский Анатолий (Украина)

Инсуратсел Александру (Молдова) - Ламака Егор (Украина)

Лазаревич Эдуард (Беларусь) - Лучкив Назар (Украина)

EarlyPrelims

БаркарАндрей (Украина) - Вознюк Дмитрий (Украина)

Сергеев Максим (Украина) - Матяш Артем (Украина)

РустамовБахтияр (Украина) - ЯцкоДмитрий (Украина)

Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября во киевском Дворце спорта.