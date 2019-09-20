Состоялась церемония взвешивания участников WWFC 15 (Фото)

20 сентября в киевском ТРЦ Gulliver состоялась официальная церемония взвешивания участников международного турнира по смешанным единоборствам WWFC 15, который пройдет уже в эту субботу 21 сентября в киевском Дворце спорта.
На турнире WWFC 15 зрители станут свидетелями 14-ти увлекательных противостояний с участием известных мастеров ММА из Украины, Бразилии, Польши, Люксембурга, Чехии, Грузии, Беларуси, Молдовы, Азербайджанаи Кыргызстана, а главными событиями предстоящего праздника спорта станут сразу четыре титульных поединка за звание чемпионов мира по версии WWFC.
Яркие снимки:
Праздничной атмосфере мероприятию придало то, что в этот день свой день рождения праздновала хедлайнер турнира WWFC 15 Светлана Гоцык.
Сегодняшняя именинница в прекрасном настроении:
«Все бойцы «сделали вес» и подошли к своим поединкам в полной боевой готовности. Зрителям стоит ожидать завтра настоящее шоу!», - заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.
Полный файткардтурнираWWFC 15:
MainCard
Гжегож Шивы (Польша) - Гузев Сергей (Украина)
Сормова Магдалена (Чехия) - Гоцык Светлана (Украина
Саякбаев Ринат (Кыргызстан) - Горобец Кирилл (Украина)
Элейн Лил (Бразилия) - Рассохина Елена (Украина)
PrelimenaryCard
ФилхоЛуиз (Бразилия) - Асхабов Хусейн (Люксембург)
Лима да Силва Елисмар (Бразилия) - Асхабов Хасан (Люксембург)
КоридзеХвича (Грузия) - ВелиевЭльнур (Украина)
Мамедов Руслан (Азербайджан) - Полищук Алексей (Украина)
Зубенко Андрей (Украина) - Жураковский Анатолий (Украина)
Инсуратсел Александру (Молдова) - Ламака Егор (Украина)
Лазаревич Эдуард (Беларусь) - Лучкив Назар (Украина)
EarlyPrelims
БаркарАндрей (Украина) - Вознюк Дмитрий (Украина)
Сергеев Максим (Украина) - Матяш Артем (Украина)
РустамовБахтияр (Украина) - ЯцкоДмитрий (Украина)
Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября во киевском Дворце спорта.