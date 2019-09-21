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Украина завоевала четвертую награду на чемпионате мира по спортивной борьбе

Украина завоевала четвертую награду на чемпионате мира по спортивной борьбе
22:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский супертяж Хоцяновский выиграл "бронзу" чемпионата мира по вольной борьбе.

Александр Хоцяновский принес Украине четвертую награду на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

29-летний динамовец из Донецка завоевал бронзовую медаль в весовой категории 125 кг, выиграв олимпийскую лицензию на Игры-2020 в Токио (Япония).

Хоцяновский в 1/16 финала победила Левана Берянидзе из Армении (3:2), в 1/8 финала взял верх над россиянином Аланом Хугаевым (4:3), в 1/4 финала нанес поражение иранцу Ядоллаху Мохеби (3:2), уступив в полуфинале будущему победителю Гено Патриашвили (2:6). В схватке за "бронзу" Хоцяновский поборол Баджу Хутабу из Сирии (5:1).

Как сообщало агентство, украинец Жан Беленюк (87 кг) выиграл в Нур-Султане "золото", завоевав титул двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, а Алина Бережная (72 кг) и Ирина Коляденко (65 кг) стали серебряными призерами чемпионата мира-2019 по женской борьбе.

Чемпионат мира-2019 по спортивной борьбе завершится 22 сентября.

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Казахстан, Борьба, Жан Беленюк, Александр Хоцяновский.
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