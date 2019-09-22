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Украинские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Украинские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
00:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: cev.eu

Новости спорта:Сборная Украины обыграла бельгийских волейболистов в чемпионате Европы.

Наши волейболисты в драматичном матче обыграли Бельгию 3:2.

Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Бельгию 3:2 и впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Об этом сообщает Укринформ.

В Антверпене в матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины в драматичном матче обыграла хозяев - сборную Бельгии 3:2. Первую партию наши волейболисты выиграли 25:22. Два последующих сета выиграли бельгийцы 25:21, 25:14. Украинская команда проявила характер и сначала сравняла счет по партиям (25:18), а затем победила на тай-брейке (15:10).

Украина впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. До этого наша мужская сборная дважды выходила из группы на ЧЕ, но играла не за медали, а в утешительном плей-офф.

В четвертьфинале Евро-2019 сборная Украины сыграет против Сербии. Матч состоится 24 августа в Антверпене.

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Сборная Украины, Бельгия, Волейбол, Четвертьфинал, ЧЕ.
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