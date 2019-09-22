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Украинка выиграла Arnold Classic 2019 (Фото)

Украинка выиграла Arnold Classic 2019 (Фото)
10:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинка Оксана Оробец стала чемпионкой Arnold Classic 2019.

В испанской Барселоне завершился турнир Arnold Classic 2019. Победительницей в категории женский фитнес стала украинка Оксана Оробец.

На момент соревнований она являлась действующей чемпионкой мира и этой победой только подтвердила свой класс.

Сама Оксана родом из Черкасс, бодибилдингом начала заниматься ещё в школьные годы.

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Считается, что серия  Arnold Classic это самый престижный турнир в мире профессионального бодибилдинга. 31-летняя спортсмена повторила свою победу на Arnold Classic Elit pro 2019, который проходил в ЮАР в мае этого года.

 
 
 
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Arnold Classic! Winner#fitness #arnoldclassic #elitepro #1place #arnoldckassiceurope2019 @arnoldclassiceurope

Публикация от Oksana Orobets Pro Fitness

Главный приз в размере 5 тысяч долларов она получила с рук самого Арнольда Шварценегера.

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Бодибилдинг, Оксана Оробец, Новости бодибилдинга, Arnold Classic 2019.
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