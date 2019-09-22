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Украинские гимнастки завоевали Олимпийские лицензии

Украинские гимнастки завоевали Олимпийские лицензии
11:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинские гимнастки добыли лицензии на ОИ-2020.

Ещё одну лицензию на Олимпийские игры 2020 года добыли украинские гимнастки. 

Спортсменки соревнования в многоборье завершили на девятой позиции. Этого могло бы не хватить, но финишировавшая выше Украины Япония имела лицензию как страна-хозяйка Олимпиады. Именно из-за этого Украине и удалось получить лицензию с девятого места.

Стоит отметить, что на этом Чемпионате мира в активе сборной Украины есть бронзовая медаль. 

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Влада Никольченко в упражнении с булавами сумела набрать 22,350 балла, чего хватило для того, чтобы подняться на пьедестал почета. 

Лучшим результатом другого лидера сборной Кристины Пограничной было 12-е место.

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Все по теме:

Художественная гимнастика, Олимпиада-2020, Новости спорта, Кристина Пограничная, Влада Никольченко.
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