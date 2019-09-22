Украинские гимнастки завоевали Олимпийские лицензии

Новости спорта:Украинские гимнастки добыли лицензии на ОИ-2020.

Ещё одну лицензию на Олимпийские игры 2020 года добыли украинские гимнастки.

Спортсменки соревнования в многоборье завершили на девятой позиции. Этого могло бы не хватить, но финишировавшая выше Украины Япония имела лицензию как страна-хозяйка Олимпиады. Именно из-за этого Украине и удалось получить лицензию с девятого места.

Стоит отметить, что на этом Чемпионате мира в активе сборной Украины есть бронзовая медаль.

Влада Никольченко в упражнении с булавами сумела набрать 22,350 балла, чего хватило для того, чтобы подняться на пьедестал почета.

Лучшим результатом другого лидера сборной Кристины Пограничной было 12-е место.