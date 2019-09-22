WWFC 15: Гоцык в невероятном стиле победила Сормову в реванше (Фото)

Новости спорта:Украинка в бое-реванше оказалась сильнее чешки.

В Киеве в рамках турнира WWFC 15 украинка Светлана Гоцык оказалась сильнее представительницы Чехии Магдалены Сормовой.

Стоит отметить, что это был ответный поединок между бойцами. Украинка, благодаря данной победе, вернула свой пояс с минимальном весе.

Поединок завершился завершился уже в первом раунде. Гоцык благодаря самбишену добыла уверенную победу.

Слова Светланы после невероятной победы:

"Я не думала что все выйдет именно так. Настраивалась на пять раундов, а получилось победить в первом. Сормову до меня никто не мог победить досрочно (прим. 1 поражение решением судьи).

Я готовилась к войне. Самое главное было выдержать ее давление, как перед так и во время боя. Очень рада что у меня все вышло.

Пока не знаю, буду ли я переходить в UFC. Для меня самой это остается загадкой. Сейчас мне хочется отдохнуть, ведь к данному поединку я готовилась больше года", - сказала Гоцык.

Также, именно Магдалена Сормова в прошлом бое смогла одолеть Гоцык в первом раунде противостояния благодаря болевом приему.