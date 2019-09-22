Гандбол: второе поражение Мотора в Лиге чемпионов

Новости спорта:Гандболисты "Мотора" потерпели второе поражение в Лиге чемпионов ЕГФ.

Чемпион Украины запорожский "Мотор" второй раз кряду проиграл в групповом турнире Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

Во втором туре розыгрыша "Мотор" на выезде потерпел поражение от польского "Виве Кельце" - 26:33 (11:22).

В других поединках лидер группы В "Вардар" в столице Северной Македонии Скопье обыграл португальский "Порту" - 32:27, "Мешков Брест" в Беларуси проиграл французскому "Монпелье" - 25:27, а венгерский "Веспрем" уступил немецкому клубу "Киль" - 31:37.

«Виве Кельце» (Кельце, Польша) – «МОТОР» (Запорожье, Украина) – 33:26 (22:11)

«Виве Кельце»: Корнецки, Вольфф (1/1); Карачич (3/4), Дуйшебаев (4/8), Пехливан (2/2), Агинагальде (5/5), Янц (5/7), Юркевич (2/2), Кулеш (1/2), Морыто (3/4), Фернандес Перес, Королек (6/6), Гийо (1/1); Лиевски (н.в.).

Главный тренер: Талант Дуйшебаев.

«Мотор»: Комок, Киреев; Вуйович (4/8), Бабичев (3/3), Пуховский (6/10), Денисов (0/1), Дорощук (0/2), Кравченко (1/1), Козакевич (1/1), Донцов (3/7), Яанимаа (1/2), Гурковский (1/1), Жуков (3/4), Кус, Сорока (4/5); Малашинскас (н.в.).

Главный тренер: Николай Степанец.

Семиметровые: 2/2 – 3/3.

Штрафное время: 4 – 10.

Следующий матч в Лиге чемпионов ЕГФ "Мотор" сыграет на своей площадке 29 сентября против "Вардара".