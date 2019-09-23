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Понедельник, 23.09.2019
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Фантастическая четверка: обзоры титульных поединков WWFC 15 (Видео)
15:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: WWFC

Новости спорта:В киевском Дворце спорта отгремел международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15.

21 сентября в киевском Дворце спорта отгремел международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15. 

Алёна Рассохина (Украина) — Элейн Лил (Бразилия)

Первый титульный поединок турнира за вакантный пояс чемпионки в весе до 48 кг получился скоротечным. Украинка Рассохина решительно пошла на соперницу из Бразилии, чередуя лоу-кики и удары с рук в голову.

Лил не успевала среагировать на выпады Алёны и решила искать спасения в клинче, но тем самым лишь приблизила печальный для себя исход. В своём фирменном стиле Рассохина бросила соперницу на настил через бедро, а в партере забрала руку на болевой приём (рычаг локтя), после чего Лил только и оставалось, что капитулировать в пользу новой чемпионки мира.

Кирилл Горобец (Украина) — Ринат Саякбаев (Кыргызстан)

Один из наиболее самобытных и зрелищных бойцов WWFC украинец Кирилл Горобец покорил новый рубеж, завоевав звание временного чемпиона лиги в весе до 70 кг. Его соперник по бою за вакантный пояс, киргиз Ринат Саякбаев, сразу зашёл с козырей, полагаясь на ударную мощь. Однако, Кирилл, зная о главном оружии Рината, был внимательным и своевременно уходил от его опасных выпадов на ногах.

Сам Горобец атаковал реже, но значительно точнее, закрепляя преимущество тэйкдаунами и доминированием на покрытии. Ситуация повторялась в каждом из раундов вплоть до третьего, в котором и наступила развязка. Горобец вновь оказался сверху в партере и снова завершил бой нетривиально, проведя довольно редкий удушающий приём с экзотическим названием «перуанский галстук». Следующая цель Кирилла – действующий чемпион Михаил Одинцов.

Светлана Гоцик (Украина) — Магдалена Сормова (Чехия) II

Реванш украинской «Птицы Феникс» Светланы Гоцик и чешки Магладены Сормовой для болельщиков стал однозначно самым ожидаемым событием турнира, оправдав самые смелые ожидания. До этого соперницы встречались в июне 2018 года на WWFC 11. В том поединке Сормова одержала победу в первом раунде. Реванш соперниц также не продлился долго. Магдалена по обыкновению пошла вперёд, удерживая украинку на дистанции фронт-киками, и уже вскоре после стартового гонга заняла доминирующую позицию в партере, атакуя Светлану ударами в голову. Гоцик удалось подняться, но в стойке бой не задержался, и украинка вновь оказалась под соперницей.

Тем не менее, на этот раз Светлане удалось забрать руку Сормовой, которая не смогла сбросить захват, даже подняв и что есть силы бросив Гоцик спиной на настил. После чего Светлана довела приём до логического завершения – классический рычаг локтя вынуждает Магдалену сдаться, и титул чемпионки WWFC в весе до 52 кг возвращается к «Птице Феникс».

Сергей Гузев (Украина) — Гжегож Шивы (Польша)

Главным событием WWFC 15 стала вторая защита Сергеем Гузевым титула чемпиона WWFC в весе до 84 кг. В гексагоне украинцу оппонировал поляк Гжегож Шивы. Это было первое выступление сумчанина после невероятного по накалу поединка против бразильца Вагнера Силвы в июне прошлого года. В этот раз ему вновь пришлось пройти сложнейший 5-раундовый марафон. Полагаясь на превосходство в физической силе, претендент при первой возможности стремился связать Сергея в клинче и оттеснить к сетке, изнуряя вознёй и пробивая локтями с ближней дистанции.

Гузев отметился несколькими тэйкдаунами, но солировать в партере соперник ему не позволил, либо связывая по рукам, либо возвращаясь в стойку. В третьем раунде чемпион основательно приложил поляка и в ударке, дважды потрясая встречными попаданиями в голову, но в обоих случаях Шивы удавалось быстро восстановиться. Итогом напряжённой, изнуряющей схватки, которую оба бойца завершали практически без сил и с серьёзными рассечениями, стало раздельное решение судей в пользу Гузева: 48-47, 48-47 и 47-48.

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WWFC, Сергей Гузев, Светлана Гоцык, WWFC 15, Магдалена Сормова, Кирилл Горобец.
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