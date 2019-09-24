Евро-2019 по волейболу: Россия сенсационно уступила Словении, Польша разбила Германию

Новости спорта:Известны два полуфиналиста чемпионата Европы по волейболу.

Сборная Словении в 1/4 финала впервые в истории обыграла Россию, на победу которой букмекеры перед стартом матча давали мизерный коэффициент 1,09. Словенцы ни разу не уступали в счете во втором и четвертых сетах, а в первой партии не утратили веру в свои силы после пропущенного рывка 2:8.

На пути к полуфиналу волейболисты сборной Словении совершили 11 результативных подач, организовали 41 атаку, взяли 6 очков на блоке и спровоцировали у России 38 ошибок, в то время как сами ошиблись только 25 раз.

Во втором четвертьфинале дня Польша ожидаемо разгромила Германию. Поляки позволили оппонентам сделать лишь одну успешную подачу и только два раза попались на блоке.

Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины. 1/4 финала

Польша – Германия 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)

Россия – Словения 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Еще две путевки в полуфинал чемпионата Европы будут разыграны сегодня. Сборная Украины в 21:30 по киевскому времени сыграет с Сербией, а в 22:00 начнется матч между Францией и Италией.