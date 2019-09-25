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Чудо было близко: Сборная Украины в невероятном матче уступила Сербии на Евро

Чудо было близко: Сборная Украины в невероятном матче уступила Сербии на Евро
11:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Команда Уго Красниша была близка к историческому прорыву.

Во вторник, 24 сентября состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по волейболу между сборными Сербии и Украины.

Сине-желтые отлично начали игру и удивили сербов победой в первом сете со счетом 25:21. Подопечные Угиса Крастинша владели инициативой и во втором сете, периодически отрываясь от соперника на три очка. Однако в решающий момент сербы за счет мощной подачи и сверхнадежной игры в защите выровняли положение - 25:23 и 1:1 по сетам.

В третьем сете Украины сначала отпустила соперника на пять очков, в середине партии смогла догнать, однако концовка осталась за более опытной сборной Сербии, которая в 2018 году дошла до полуфинала Чемпионата мира, а в европейском рейтинге занимает десятое место (Украина - 54-я).

Четвертый сет сине-желтые провели очень сильно и не оставили сербам шансов, оторвавшись на финише на шесть очков. Таким образом, судьба путевки в полуфинал решилась в пятом коротком сете.

В дебюте тай-брейка Сербия сделала рывок и повела со счетом 5:1. В дальнейшем балканцы контролировали ситуацию на площадке и не позволяли украинцам подобраться на опасное расстояние. В итоге Сербия вышла в полуфинал Евро, где сыграет со сборной Франции. Вторую пару составили Польша - Словения.

Чемпионат Европы 2019. Мужчины. Четвертьфинал

Сербия - Украина 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9)

Самые результативные игроки: Атанасьевич (СРБ) - 24; Ковачевич (СРБ) - 21; Ерещенко (Укр) - 18

Напомним, что сборная Украины сыграла в финальной части Евро впервые с 2005 года. При этом попадание в восьмерку лучших сборных стало наивысшим достижением в истории украинского волейбола. В 1/8 финала команда Красниша одолела хозяев финальной части Евро - сборную Бельгии.

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Волейбол, Новости волейбола, Евро-2019 по волейболу.
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