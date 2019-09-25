"Вся Украина жила волейболом": президент ФВУ - о выступлении сборной на ЧЕ

Новости спорта:Михаил Мельник гордится за сборную Украины по волейболу

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник прокомментировал выступление сборной на чемпионате Европы, который проходит с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Голландии.

«Вспомнился сегодня великий пророк Тарас Шевченко: «Ось де, люди, наша слава, слава України». Нет слов, одни эмоции. Я горжусь тем, что имею честь быть президентом такой федерации.

Ребята, тренерский штаб, работники ФВУ, Министерство молодежи и спорта (за исключением некоторых), болельщики – вы крутые, мы на правильном пути.

Знаю, что вчера вся Украина жила волейболом. Все только начинается», – сказал Мельник.