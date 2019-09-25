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Угис Крастиньш подытожил выступления сборной Украины на ЧЕ по волейболу

Угис Крастиньш подытожил выступления сборной Украины на ЧЕ по волейболу
14:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины по волейболу подвел итоги успешного для Украины Чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш дал свою оценку выступлению команды на континентальном первенстве.

"Эмоции еще берут верх. Переживаем еще за вчерашний проигрыш. Ведь мы боролись, играли, имели шансы на победу. Но в целом удовлетворен результатом.

Потому что играли семь игр и шесть провели на высоком и хорошем уровне. Ребята проявили себя очень достойно. Могу сказать, что горжусь своей командой, атмосферой и той работой, что мы проделали. Чемпионат провели с очень большим знаком плюс.

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Расчитывать на что-то перед турниром трудно, но сейчас в целом можно сказать, что попадание в 8-ку лучших команд Европы - хороший результат. Нас заметили в самых высших эшелонах волейбола», - сказал Крастиньш.

 

 

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