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Гандбол: Украина проиграла Румынии в отборе на Евро

Гандбол: Украина проиграла Румынии в отборе на Евро
20:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФГУ

Новости спорта:В субботу сине-желтые сыграют против Польши.

Женская сборная Украины по гандболу проиграла Румынии в стартовом матче отборчного раунда на чемпионат Европы-2020.

В первом тайме румынки создали комфортное преимущество в три-четыре мяча и до конца первой половины игры успешно его удерживали. На перерыв команды ушли с результатом 15:12 в пользу Румынии.

Во втором тайме Украина сумела навязать борьбу соперницам, однако этого не хватило для того, чтобы сравнять счет. Вторая половина матча завершилась с ничейным результатом, но итоговый счет на табло — 27:24 в пользу Румынии.

В следующем матче отбора на Евро Украина дома сыграет против Польши в субботу. После этого сине-желтые уже в феврале 2020 года на выезде сыграют против сборной Фарерских островов.

На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы. Финальная часть Евро пройдет в Дании и Норвегии и начнется 4 декабря 2020 года.

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Гандбол. Женщины. Отбор на Евро-2020

Румыния — Украина 27:24 (15:12, 12:12)

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Гандбол, Сборная Украины, Женская сборная Украины.
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