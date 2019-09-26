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Стало известно, почему Мейвезер не будет драться с Нурмагомедовым

Стало известно, почему Мейвезер не будет драться с Нурмагомедовым
14:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Махмуд Мурадов рассказал, что Флойд Мейвезер планирует участвовать только в показательных боях.

Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов, входящий в команду непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера, рассказал, почему болельщикам не стоит рассчитывать увидеть поединок американца с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе.

В 2017 году Мейвезер сразился по правилам бокса с ирландским бойцом Конором Макгрегором и победил его нокаутом.

"Поединок с Нурмагомедовым нереален. Флойд сам сказал, что будет участвовать только в показательных боях, за которые будет получать $ 10—100 млн", — приводит слова Мурадова "RT на русском".

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Ранее Мейвезер опубликовал в своём «инстаграме» видео поединков Махмудова и прокомментировал: "Лучший боец MMA в мире! "Однако боец не согласился и заявил, что лучше Нурмагомедова сейчас никого нет.

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Бокс, Флойд Мейвезер, MMA, Новости бокса, Новости ММА.
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