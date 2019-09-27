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Украинская биатлонистка Джима рассказал о своем восстановлении

Украинская биатлонистка Джима рассказал о своем восстановлении
08:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Юлия готовиться к сезону отдельно от других украинок.

Украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала о подготовке к новому сезону. Спортсменка продолжает тренироваться под руководством Уроша Велепца отдельно от украинской команды.

В конце прошлого сезона Джима сообщала о наличии проблем со спиной, которые не дают ей выступать в полную силу. Юлия рисковала пропустить предстоящий сезон, но сейчас она надеется, что наберет форму к зиме.

— Расскажи о своей летней подготовке, все ли по плану идет?

«Не знаю, все ли по плану, но стараюсь, чтобы все было нормально. В этом году я начала тренироваться с опозданием – это эксперимент, в котором я не была инициатором, просто так сложились обстоятельства. Рассчитываю, что к зиме буду в форме и смогу выступать на высоком уровне», — цитирует Джиму Xsport.ua.

— Спина уже меньше беспокоит?

— Работаю над этим, пока что не до конца избивалась от боли в спине, не добилась того результата, которого бы хотела. Слава Богу, уже гораздо лучше себя чувствую. Надеюсь, что к зиме все будет хорошо.

— Концепция подготовки по сравнению с прошлым сезоном не изменилась? Работаешь со сборной Словении?

— Да, я продолжаю тренироваться на самоподготовке с Урошем Велепцом. Еще не знаю, буду ли на первом снегу вместе со сборной Украины или нет. Пока этот вопрос не обсуждался.

В сезоне-2018/19 Джима выиграла две медали: золото в индивидуальной гонке в Поклюке и бронзу в эстафете на чемпионате мира, где бежала на третьем этапе. В общем зачете Кубка мира Юлия заняла 37-е место.

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Биатлон, ФБУ, Юлия Джима, Новости биатлона.
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