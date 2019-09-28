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Рефери во время боя обозвал бойца ММА

Рефери во время боя обозвал бойца ММА
14:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Скандал произошел во время боя Bellator 227 Майкл Пейдж - Ричард Кили.

В ночь с 27 на 28 сентября (время киевское) в Дублине, Ирландия, прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 227. В основном карде турнира встретились представители полусреднего дивизиона Майкл Пейдж и Ричард Кили. Бой закончился досрочной победой Пейджа. В ходе противостояния Майкл постоянно дразнил и подтрунивал над соперником, который ему явно уступал, а после нокаутирующего удара Майкл встал над поверженным соперником и попытался что-то ему сказать. Рефери увёл бойца в сторону.

После завершения турнира Пейдж пожаловался на действия рефери, сказав, что тот его оскорбил.

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"Он меня оскорбил, это было отвратительно. Он назвал меня куском дерьма, и я буду требовать извинений. Рефери Миральотта больше никогда не будет судить мои бои", — приводит слова Пейджа MMA Fighting.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Майкл Пейдж, Bellator 227, Ричард Кили.
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