Украинки Прищепа и Ляхова не прошли в финал чемпионата мира в беге на 800 метров

Новости спорта:Обе представительницы Украины не смогли преодолеть полуфинальный этап.

Наталья Прищепа и Ольга Ляхова не пробились в финал соревнований в беге на 800 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Ольга Ляхова в своем забеге показала третий результат — украинка преодолела дистанцию за 2 минуты и 0,72 секунды.

Любопытно, что в четвертьфинале Ляхова показала время 1 минуту и 58,64 секунды — если бы она повторила его в полуфинале, то выиграла бы свой забег, опередив ближайшую преследовательницу на одну секунду.

Наталья Прищепа же показала лишь пятое время в своем забеге — она достигла финиша за 2 минуты 1,24 секунды.

Завершится же чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе 6 октября.

Наталья Прищепа