Каннонье избил Херманссона на турнире UFC в Копенгагене (Видео)

В Копенгагене состоялся турнир UFC Fight Night 160.
Средневес Джаред Каннонье (13-4) в главном поединке вечера во втором раунде нокаутировал Джека Херманссона (20-5). Швед нарвался на мощный аперкот американца, когда хотел перевести борьбу в партер. Каннонье оставалось только добить потрясенного противника, что он и сделал.
После нескольких ударов рефери остановил бой.
Кроме того, этот Каннонье был отмечен промоушеном, как один из зрелищных бойцов вечера:
Bonus winners #UFCCopenhagen pic.twitter.com/ENgs21Qi7L
— UFC (@ufc) September 28, 2019
Результаты боев:
UFC Fight Night 160. Основной кард
Джаред Каннонье — Джек Херманссон — победа Каннонье техническим нокаутом во втором раунде;
Марк Мадсен — Данило Белуардо — победа Мадсена нокаутом в первом раунде;
Гилберт Бернс — Гуннар Нельсон — победа Бернса единогласным решением судей;
Ион Куцелаба — Халил Раунтри — победа Куцелабы техническим нокаутом в первом раунде;
Овинс Сен-Прю — Михал Олексийчук — победа Сен-Прю приёмом во втором раунде;
Николя Далби — Алекс Оливейра — победа Далби единогласным решением судей.