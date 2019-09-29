Каннонье избил Херманссона на турнире UFC в Копенгагене (Видео)

Новости спорта:Джаред Каннонье нокаутировал Джека Херманссона на турнире UFC Fight Night 160.

В Копенгагене состоялся турнир UFC Fight Night 160.

Средневес Джаред Каннонье (13-4) в главном поединке вечера во втором раунде нокаутировал Джека Херманссона (20-5). Швед нарвался на мощный аперкот американца, когда хотел перевести борьбу в партер. Каннонье оставалось только добить потрясенного противника, что он и сделал.

После нескольких ударов рефери остановил бой.

Кроме того, этот Каннонье был отмечен промоушеном, как один из зрелищных бойцов вечера:

Результаты боев:

UFC Fight Night 160. Основной кард

Джаред Каннонье — Джек Херманссон — победа Каннонье техническим нокаутом во втором раунде;

Марк Мадсен — Данило Белуардо — победа Мадсена нокаутом в первом раунде;

Гилберт Бернс — Гуннар Нельсон — победа Бернса единогласным решением судей;

Ион Куцелаба — Халил Раунтри — победа Куцелабы техническим нокаутом в первом раунде;

Овинс Сен-Прю — Михал Олексийчук — победа Сен-Прю приёмом во втором раунде;

Николя Далби — Алекс Оливейра — победа Далби единогласным решением судей.