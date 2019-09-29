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Первый узбек в UFC дебютировал в промоушене с победы (Видео)

Первый узбек в UFC дебютировал в промоушене с победы (Видео)
07:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов, который недавно стал первым узбеком, подписавшим контракт с UFC, одержал победу в дебютном поединке в промоушене.

Мурадов единогласным решением судей победил итальянца Алессио де Кирико.

Для Мурадова это был дебютный бой в UFC. В профессиональной карьере на счету узбекского бойца 29 поединков, в которых он одержал 23 победы. Беспроигрышная серия Мурадова составляет 12 поединков.

Алессио де Кирико потерпел четвёртое поражение в карьере, все проигрыши итальянца произошли в UFC. Всего в промоушене он провёл семь поединков.

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Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Night 160 встретятся Джек Херманссон и Джаред Каннонье. Турнир проходит в Копенгагене.

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Видео, MMA, UFC, Новости ММА, Махмуд Мурадов, Смешанные единборства.
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