Первый узбек в UFC дебютировал в промоушене с победы (Видео)

Новости спорта:Боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов, который недавно стал первым узбеком, подписавшим контракт с UFC, одержал победу в дебютном поединке в промоушене.

Мурадов единогласным решением судей победил итальянца Алессио де Кирико.

Для Мурадова это был дебютный бой в UFC. В профессиональной карьере на счету узбекского бойца 29 поединков, в которых он одержал 23 победы. Беспроигрышная серия Мурадова составляет 12 поединков.

Алессио де Кирико потерпел четвёртое поражение в карьере, все проигрыши итальянца произошли в UFC. Всего в промоушене он провёл семь поединков.

Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Night 160 встретятся Джек Херманссон и Джаред Каннонье. Турнир проходит в Копенгагене.