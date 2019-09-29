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Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м с лучшим результатом года (Фото, Видео)

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Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м с лучшим результатом года (Фото, Видео)
09:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке.

Американский спринтер Кристиан Коулман, накануне чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) избежавший дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов, одержал победу на стометровке. Ближайший преследователь, соотечественник Джастин Гэтлин, отстал от победителя на 0,13 секунды. На финише Гэтлина едва не обогнал канадец Андре де Грассе, в борьбе за второе место уступивший американцу 0,01 секунды.

Отметим, что 9,76 — это лучший результат сезона в мире. Мировой рекорд и рекорд чемпионатов мира принадлежит завершившему карьеру ямайскому спринтере Усейну Болту и равняется 9,58.

Видео забега (на YouTube)

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Мужчины. 100 м

1. Кристиан Коулман (США) – 9,76.

2. Джастин Гэтлин (США) – 9,89.

3. Андре де Грассе (Канада) – 9,90.

Напомним, на чемпионате мира американцы побили свой же рекорд в смешанной эстафете.

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Легкая атлетика, Бег, Доха-2019, Кристиан Коулман.
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